Alingsås hemmamatch mot Hammarby flyttas

I den näst sista omgången av damallsvenskan ställs Alingsås mot Hammarby.

Nu står det klart att matchen flyttas – från lördag till fredag.

Foto: Bildbyrån

Nästa vecka ställs nykomlingarna Alingsås mot Hammarby i den 25:e, och näst sista, omgången av damallsvenskan.

Matchen på Gerdskenvallen A-plan skulle ha spelats under lördagen – men har nu flyttats.

Avspark för matchen är nu på fredagskvällen klockan 19.00, vilket innebär att matchen blir den första att spelas i omgång 25.

På Hammarbys hemsida går det att läsa att anledningen bakom matchflytten har att göra med att Bajen ska ”få mer tid inför bortadrabbningen med Ajax veckan efter”.

De meddelar även att köpta biljetter för lördagsmatchen gäller under fredagskvällen.