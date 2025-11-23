Anvegård dubbelt prisad: ”Att få vinna är superkul”

Anna Anvegård blev dubbelt prisat på damallsvenskans bästa under söndagen.

Hon vann ”årets mål” och ”årets mittfältare”.

– Det är många bar spelare som är nominerade i kategorierna som jag var med i och att vinna då är superkul, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens Anna Anvegård prisades dubbelt på ”Obos Damallsvenskans bästa”. Hon vann pris som ”årets mittfältare” och för ”årets mål”. Anvegård anser själv att konkurrensen var stenhård, men efter Anvegårds och Häckens säsong så var det få som var överraskade.

– Jättekul. Det är många bra spelare som är nominerade i kategorierna som jag var med i och att vinna då är superkul, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Anvegårds säsong startade i moll. En knäskada höll henne borta i början av säsongen och skadan har känts av även under hösten. Men trots det så kom Anna Anvegård tillbaka starkare än någonsin.

– Det började lite tufft när jag hade problem med mitt knä men efter det när jag kom tillbaka så kände det väldigt bra och kroppen har svarat bra och det märks på mina prestationer, avslutar den prisade mittfältaren.