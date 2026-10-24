Åsland laddar för derbyt: ”Vi kan inte pusta ut”

STOCKHOLM. Djurgårdens lagkapten Therese ”Sessy” Åsland är taggad inför derbyt mot Hammarby.

Om Djurgården tar poäng kan guldet gå till Göteborg.

– Det är motivation för oss, säger hon till Fotbolldirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter segern mot Piteå har Djurgården fått ett sjupoängsavstånd ner till nedflyttningskval. För lagkaptenen Therese ”Sessy” Åsland var det en avgörande match.

– Det var en sexpoängsmatch med tanke på att Piteå hade samma poäng som vi. Vi vill ju komma bort ifrån botten, men vi vill också avsluta säsongen på ett bra sätt, och det är att vi kliver uppåt och inte nedåt, säger hon till Fotbolldirekt.

Nu väntar derbyt mot Hammarby, som jagar BK Häcken i guldstriden.

– Självklart vet de att de behövde vinna den matchen för att närma sig. Tar vi ett eller tre poäng på lördag är guldet i Göteborg, och det tror jag att de är klara över. Det är motivation för oss, för då vinner de i alla fall inte. Man vill inte att guldet ska gå till Hammarby.

– Derby är derby. Vi har gjort många bra matcher mot Hammarby, och förra året vann vi. När vi spelade mot AIK senast tror jag att oddsen på att vi skulle vinna var väldigt låga, och där fick vi visa att vi har karaktär och mentalitet att vända matcher.

Foto: Bildbyrån

”Hon har fått mig att le mycket mer”

Säsongen har varit tuff för Djurgården, och även för Sessy personligen. I maj blev hon mamma, och i höst skadade hon sig redan i första matchen.



– Hon har fått mig att le mycket mer. Jag är en dålig förlorare och är arg väldigt länge, men man måste bli glad ganska snabbt när man har en liten bebis. Det har gett mig något positivt i vardagen. Men jag är den bästa personen och den bästa mamman när jag vinner fotbollsmatcher, det kan jag säga.

Djurgården kan dock inte slappna av enligt 31-åringen.

– Vi kan inte pusta ut förrän det är klart. Det är fortfarande teoretiskt möjligt att de tar oss igen, och vi har ett tufft schema. Vi har Hammarby, och vi har Häcken, och vi har Vittsjö.

Den norska mittfältaren förlängde nyligen sitt kontrakt med klubben.

– Jag har varit med på den här resan sedan 2023, och jag tycker att vi har växt för varje år. När jag kom var vi i baracker och hade varken lunch eller frukost. Nu har vi Kristineberg och vaktmästare som gör det lilla extra för oss. Det känns mer som ett hem. Jag tror på projektet, och det gjorde att jag ville vara kvar, avslutar hon.

Reporter: Emil Annetorp