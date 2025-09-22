Bajen-kaptenen: ”Den enklaste matchen på läktaren”

KANALPLAN. Hammarby är serieledare i damallsvenskan.

Nu väntar ett bortaderby mot Djurgården på Stockholms stadion.

– Det är en annorlunda känsla och första gången det är ett toppmöte när man möter Djurgården, säger Hammarbys lagkapten Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen är det dags för Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby. Senast lagen möttes vann Hammarby med 2–1 efter ett sent mål av Julie Blakstad. Nu är det dags för returen, på Stockholms stadion, något som lagkapten Alice Carlsson ser fram emot.

– Det är alltid lite speciellt med derbyn och det är en av de roligaste matcherna på året så det ska bara bli jätteroligt, säger mittbacken.

Vad är det för känsla man går in med i derbyt?

– Det är speciellt. Det betyder så mycket både för mig och för oss som lag. Sedan vet man att det betyder så mycket för många andra som håller på Hammarby så det är en match där man såklart vill ha tre poäng men man vill också vinna av så många olika anledningar. Den känns viktig.

I år har Djurgården legat högt upp i tabellen och i dagsläget ligger Blåränderna på en femteplats. I år har derbyna mot Djurgården inneburit toppmöte, vilket gör det ännu viktigare att vinna.

– Såklart är det viktigt. Jag sa det inför förra derbyt att det är en annorlunda känsla och första gången det är ett toppmöte när man möter Djurgården men det spetsar bara till det extra mycket. Framförallt vill vi bara fokusera på vårat och ta tre poäng för att fortsatt behålla serieledningen.

”Det är bara att lära sig att vi varken gillar Djurgården eller AIK”

Hammarby efter segern på Stadion i fjol. Foto: Bildbyrån

Hammarby har en del sommar-förvärv som ska spela sitt första Stockholmsderby men det är inte någon speciell uppladdning för dessa. De har från början fått veta att man som ”Bajen”-spelare inte gillar sina stadsrivaler men Carlsson betonar att man behöver uppleva ett derby innan man förstår vikten och betydelsen av dessa matcher.

– Man försöker få in det ganska direkt när dem kommer. Det är bara att lära sig att vi gillar inte varken Djurgården eller AIK så vi försöker få in den känslan tidigt men samtidigt behöver man uppleva derbyn för att förstår digniteten i matcherna och förstå betydelsen och vikten av att vinna. Det behöver man nog uppleva.

”Brukar blir riktigt bra tryck”

Gästerna Hammarby har ofta bra uppslutning på de flesta matcher och inte minst på derbyn där rivaliteten är en stor drivkraft för supportarna. Alice Carlsson är övertygad som att de grönvita kommer vinna matchen på läktaren.

– Det brukar blir riktigt bra tryck och det hoppas jag även att det blir på måndag. Vi kommer behöva dem och Djurgården brukar väl vara bra på att skrapa ihop sina supportrar när det väl är sån här stor match, så de kommer väl bjuda på något typ av tryck men vi behöver vinna matchen både på planen och på läktaren och det känns väl som den enklaste matchen på läktaren, avslutar Carlsson.

Matchen mellan Djurgården och Hammarby spelas på Stockholms Stadion med avspark 19:00.