Bajen med kross – BP får kvala

KANALPLAN. Damallsvensk slutomgång och Hammarby mot IF Brommapojkarna.

Då stod Hammarby för en rejäl urladdning.

Segersiffrorna blev hela 6–0 och med detta, samt att Rosengård slog Linköping, så väntar nu kval för BP.

Foto: Bildbyrån

Damallsvenskan avslutades denna söndag och på Kanalplan tog Hammarby emot IF Brommapojkarna.

För Bajen var matchen främst av akademisk betydelse, medan BP hade en hel del att spela för då man alltjämt slåss vid kvalstrecket.

Inom loppet av 15 minuter så hade Ellen Wangerheim träffat såväl stolpen som ribban och strax efter det så skulle även Bajen ta ledningen.

Detta genom Julie Blakstad som i den 17:e minuten nickade in sitt 15:e mål för säsongen och Bajens första för dagen.

Lite drygt 20 minuter senare utökade hemmalaget sin ledning genom Vilde Hasund och 2–0 var ställningen när Tess Olofsson blåste av för halvtid.

Hasund satte sedan dit sitt andra för dagen tidigt i den andra halvleken, men hemmalaget var inte klara där. I den 60:e minuten satte nämligen Bajen dit 4–0, genom Vilma Koivisto och bara några minuter senare satte Ellen Wangerheim dit hemmalagets femte mål.

I den 82:a minuten fastställde sedan supertalangen Stella Maiquez slutresultatet till 6–0 med ett riktigt vackert mål. Fullträffen var hennes första i damallsvenskan.