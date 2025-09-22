Bakslag för Bajen – Lennartsson ut skadad

Stina Lennartssons derby mot Djurgården varade inte i mer än ungefär 20 minuter.

Därefter tvingades hon att bryta med skada.

Istället kom Sofia Reidy inför Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Hammarby fick en mardrömsstart kvällens Stockholmsderby då Djurgården tog ledningen tidigt.

Sedan var olyckan framme för Stina Lennartsson.

Hon startade kvällens Stockholmsderby för Hammarby, men redan efter ungefär 20 minuter tvingades hon kliva av.

28-åringen satte sit ned helt plötsligt i den 21:a minuten och efter några minuters behandling byttes hon ut.

In istället kom Sofia Reidy.