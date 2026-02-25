Beskedet: Dif-talangen korsbandsskadad

Djurgården kommer med ett dystert besked.

Detta gällande 18-åringen Goodness Osigwe – som har råkat ut för en korsbandsskada.

– Ett väldigt tråkigt och tungt besked för oss och framför allt för Goodness själv, säger sportchefen Jean Balawo i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndagens cupmatch mellan Alingsås och Djurgården som Goodness Osigwe råkade ut för en allvarlig skada.

I dag, onsdag, kommunicerar Blåränderna att den 18-årige talangen har dragit sitt ena korsband och kommer att genomgå en operation inom kort.

– Ett väldigt tråkigt och tungt besked för oss och framför allt för Goodness själv, som har varit på gång under försäsongen och haft en bra första tid här hos oss, säger sportchefen Jean Balawo till Djurgårdens hemsida och fortsätter:

– Närmast väntar en operation och sedan en lång period av rehab som vi hoppas kommer att stärka henne både fysiskt och mentalt. Alla vi inom laget kommer att stötta Goodness på bästa tänkbara sätt och vi hoppas på en så snabb återkomst som möjligt på planen.

Goodness Osigwe värvades till Djurgården under hösten och står noterad för spel i fyra damallsvenska matcher.