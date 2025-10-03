Beskedet efter oroväckande bilderna på MFF-stjärnan

Tuva Skoog tvingades lämna planen på bår i matchen mot BK Häcken.

Nu ger Malmö FF en uppdatering om stjärnans status.

”Tuva ådrog sig en muskelskada”, skriver MFF.

Foto: Bildbyrån

Det var i det damallsvenska stormötet mellan Malmö FF och BK Häcken som Skånelagets stjärna Tuva Skoog föll till marken efter att ha landat fel. Skoog tog sig för baksida lår och bars sedan ut på bår.

Under fredagen ger Malmö FF en uppdatering om stjärnans status.

”Tuva ådrog sig en muskelskada i samband med matchen mot BK Häcken. Utredning pågår för att säkerställa prognos men hon kommer gå in i en period av rehabilitering”, skriver klubben.

Skoog står noterad för sju mål och åtta assist den här säsongen i MFF som ligger på en tredjeplats i damallsvenskan.