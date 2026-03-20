Beskedet: Försvararen gravid – förlänger kontraktet

Jessica Wik, 34, väntar tillökning till hösten.

Hon missar hela säsongen men förlänger samtidigt med klubben.

Under fredagen kom beskedet att IFK Norrköpings Jessica Wik går i väntans tider och ska få barn i höst. Det innebär att hon tas ut ur allt matchspel från och med idag.

– Det är många olika känslor. Senaste veckorna har det varit mycket glädje men också lite ledsamhet och tårar. Man vill vara med på planen och bidra. Samtidigt som jag är jätteglad för familjen, det är vad vi vill såklart, men det är tråkigt att man missar så mycket, säger Jessica Wik via klubbens uttalande.

I samma veva som beskedet om att 34-åringen är gravid berättar klubben att de förlänger hennes kontrakt i ett år.

– Det känns jättekul att förlänga med IFK för jag vill fortsätta spela efter denna resa och jag kommer i den mån jag kan vara med och hjälpa laget. Jag känner en väldig stöttning från föreningen, ledarna och mina lagkamrater.

Sportchef Dennis Popperyd om beskedet:

– Jag och alla med mig i IFK Norrköping är väldigt glada för Jessica och familjens skull och vi ser fram emot att få träffa den nya IFK-supportern här på Parken.

– I dialog med Jessica så har vi sett det som en självklarhet att förlänga hennes kontrakt. Hon betyder mycket för oss som person och spelare med sitt sätt att vara och all den erfarenhet hon samlat på sig under sin framgångsrika karriär.

Wik stod för tre mål i damallsvenskan i fjol.