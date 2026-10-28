Beskedet: Hellberg kliver in som huvudtränare

IFK Norrköping gör en förändring i tränarstaben inför de tre sista omgångarna.

Kim Hellbergs pappa, Stefan Hellberg, kliver in som huvudtränare då Rob Clark saknar UEFA Pro-licens.

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I mitten av september meddelade IFK Norrköping att Stellan Carlsson arbetsbefriades och att Rob Clark tog över som ersättare.

Nu står det klart att Stefan Hellberg kliver in som huvudtränare under de tre sista omgångarna av säsongen. Anledningen är att Clark saknar UEFA Pro-licens.

– När vi tillsatte Rob var vi fullt medvetna om de olika licensprocesserna och vad de skulle innebära. Vi har fått vår dispens på 60 dagar godkänd, men behöver samtidigt förhålla oss till en separat licensprocess inför 2027 som påverkar förutsättningarna redan under innevarande säsong, säger sportchefen Dennis Popperyd.

– Det hade vi med i vår planering från början, fortsätter han.

Stefan Hellberg, pappa till Kim Hellberg, har en lång historia i IFK Norrköping. Under våren valdes han in i klubbens styrelse och har under de senaste åren även fungerat som bollplank inom akademin.

Nu väntar en ny roll i ledarstaben.

– Jag vill komplettera de andra i ledarstaben så att vi blir så bra som möjligt. Den veckan jag varit med om har varit jätterolig. Det finns en väldig övertygelse i tjejerna att klara av uppgiften, säger Stefan Hellberg.

IFK Norrköping gör en förändring i tränarstaben inför de tre sista omgångarna. Stefan Hellberg kliver in som huvudtränare då Rob Clark saknar UEFA Pro-licens.IFK Norrköping ligger på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.