Uppgifter: Rashford nära comeback mot favoritmotståndet

Marcus Rashford har missat en månad med en skada från VM, enligt uppgifter.

Nu har han påbörjat en ny rehabplan, och Manchester United hoppas på honom mot Liverpool.

Mot just Liverpool har han gjort sju mål i karriären.

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Skadan som har hållit Marcus Rashford borta sedan mitten av oktober började som ett höftproblem under VM i somras, men spred sig sedan till ljumsken. Enligt The Telegraphs reporter James Ducker besökte 29-åringen förra veckan en ljumskspecialist i Dublin och har nu påbörjat en ny rehabiliteringsplan.

Förhoppningen inom Manchester United är att Rashford ska vara redo när laget gör comeback efter landslagsuppehållet, borta mot Liverpool på Anfield den 22 november. Ett motstånd han trivs mot: på 20 matcher mot Liverpool har han gjort sju mål.

Rashford ska till och med ha erbjudit sig att sitta på bänken mot Chelsea, men klubben valde att inte ta någon risk.

Efter en lyckad lånesäsong i Barcelona, där han gjorde 14 mål och 14 assist och vann La Liga, kom engelsmannen tillbaka till United i somras. Han spelade de sex första ligamatcherna, men har inte spelat sedan Champions League-förlusten mot Atlético Madrid i mitten av oktober.

Under tiden har United rasat till 18:e plats i Premier League. Michael Carrick väntas få sparken under landslagsuppehållet, och Mauricio Pochettino ser ut att ta över.