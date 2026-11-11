Målexplosion och Hammarby stormar mot kvartsfinal

Hammarby är vidare till kvartsfinalen av UEFA Women’s Europa Cup.

Efter en sen målkavalkad i returen mot Spartak Myjava vann Bajen med 4–0.

Totalt blev det 7–1 i dubbelmötet.

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Med en stabil 3–1-seger från bortamötet i Slovakien i ryggen klev Hammarby ut på Hammarby IP under onsdagskvällen för att stänga åttondelsfinalen. Trots ett massivt spel- och bollinnehav dröjde det länge innan hemmalaget lyckades spräcka nollan mot det lågt stående slovakiska försvaret.

Men i den 73:e minuten kom målen när den norska mittfältaren Elin Sørum nådde högst på en hörna och nickade in 1–0.

Målet öppnade alla dammluckor och förvandlades till en grönvit ketchupeffekt, Ida Hermansdottir utökade bara två minuter senare. Sedan slog Elin Sørum till igen och blev tvåmålsskytt. Sist fyllde Stella Marquez på målskörden och fastställde fyramålsledningen.

I kvartsfinalen väntar Ajax efter att de sent vände borta mot Malmö och stoppade ett svenskt kvartsfinalsmöte.

Se startelvorna: Så startar Hammarby mot Spartak