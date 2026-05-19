BK Häckens besked: Anvegård missar onsdagens match

Anna Anvegård kommer saknas BK Häcken ställs mot Växjö på onsdagen. Anfallaren dras med en känning i baksida lår och missar därmed matchen, det skriver klubben på sin hemsida.

Skadeproblemen blev tydliga redan i helgens final i svenska cupen mot Hammarby, där Anvegård oväntat inledde på bänken.

Efteråt förklarade Häckens tränare Elena Sadiku att beslutet berodde på en muskelskada och att klubben inte ville ta några risker.

– Hon har en känning i en muskel så vi har fått besked… Vi får inte chansa så mycket, vi får se om hon kommer in i dag men det ser inte så ljust ut, sa Sadiku i Expressens sändning.

Nu står det alltså klart att Anvegård inte är tillgänglig till onsdagens möte med Växjö.