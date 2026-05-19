JUST NU: Så startar Manchester City upp i måstematchen

Manchester City ställs mot Bournemouth i en match som kan bli avgörande i titelracet.

Matchen startar 20:30.

Nu är startelvorna här.

Manchester City har kniven mot strupen i Premier League. För att fortsatt kunna utmana om ligatiteln krävs seger i de två återstående matcherna.



Om man tappar poäng mot Bournemouth i kväll innebär det att Arsenal säkrar titeln i kavaj.

Inför den viktiga bortamatchen väljer Pep Guardiola att göra en ändring i elvan jämfört med FA-cupfinalen i helgen.

Mateo Kovacic kliver in från start i stället för Omar Marmoush.



Startelvor:

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Silva, Rodri, Kovacic – Semenyo, Haaland, Doku.

Bournemouth: Petrovic – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.