JUST NU: Så startar Manchester City upp i måstematchen
Manchester City ställs mot Bournemouth i en match som kan bli avgörande i titelracet.
Matchen startar 20:30.
Nu är startelvorna här.
Manchester City har kniven mot strupen i Premier League. För att fortsatt kunna utmana om ligatiteln krävs seger i de två återstående matcherna.
Om man tappar poäng mot Bournemouth i kväll innebär det att Arsenal säkrar titeln i kavaj.
Inför den viktiga bortamatchen väljer Pep Guardiola att göra en ändring i elvan jämfört med FA-cupfinalen i helgen.
Mateo Kovacic kliver in från start i stället för Omar Marmoush.
Startelvor:
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Silva, Rodri, Kovacic – Semenyo, Haaland, Doku.
Bournemouth: Petrovic – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
