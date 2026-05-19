Öppnar för vändning kring Lahdo: ”Kommer bli samtal”

Det har sagts att Mayckel Lahdo kommer lämna Brøndby efter säsongen.

Men nu öppnar huvudtränaren Steve Cooper för en möjlig vändning.

– Jag tror att det kommer att bli samtal efter matchen mot FC Köpenhamn på torsdag, säger han enligt bold.dk.

För några dagar sedan stod det klart att Bröndby inte tänkte utnyttja köpoptionen i Mayckel Lahdos låneavtal. Fotbollschefen Benjamin Schmedes meddelade då att svensken skulle återvända till AZ Alkmaar efter säsongen.

Men nu tyder mycket på att dörren inte är helt stängd.

Bröndbys huvudtränare Steve Cooper öppnar nämligen för att klubbens beslut kan komma att omprövas.

– Låneavtalet löper ut, men det är lättare att ändra ett nej till ett ja än tvärtom, säger Cooper enligt bold.dk och fortsätter:

– Ingenting har hänt sedan matchen i söndags mot FC Midtjylland. Men jag tror att det kommer att bli samtal efter matchen mot FC Köpenhamn på torsdag.

Lahdo har den senaste tiden stärkt sina aktier i klubben. I helgens möte med Midtjylland gjorde 23-åringen mål när Brøndby vände underläge till seger.

Efter matchen gjorde yttern också klart att han gärna ser en fortsättning i Danmark.

– Det vill jag gärna. Bröndby är en bra klubb och jag är öppen för att stanna.