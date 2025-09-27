BK Häckens mardröm – nyckelspelare skadad

Häcken har drabbats av ett bakslag.

Johanna Fossdalsa Sørensen utbytt skadad.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens nyckelspelare Johanna Fossdalsa Sørensen byttes ut skadad i den 39:e minuten. Fossdalsa fick en vridning i knät och fick hjälp att komma av planen. Hon kunde inte stödja på benet så det såg inte bra ut för Häcken. Mittfältaren har varit en oerhört viktig del under säsongen så att tappa henne under längre tid kan komma att bli ett stort tapp.