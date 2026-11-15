Bodin vann skytteligan – när Häcken firade guldet

Häcken avslutade guldsäsongen med 2–0 mot Piteå och fick lyfta pokalen på hemmaplan.

Maja Bodin gjorde ett av målen och vann därmed damallsvenskans skytteliga.

Hon slutade på 16 mål, ett mer än lagkamraten Tabby Tindell.

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Häcken hade redan säkrat guldet med två omgångar kvar, men fick vänta till sista matchen med att fira på riktigt. Mot Piteå blev det seger med 2–0. Maja Bodin gjorde det ena målet och Emma Östlund satte 2–0 på tilläggstid.

Målet tog Bodin till 16 fullträffar för säsongen. Därmed vann hon skytteligan före lagkamraten Tabby Tindell, som stannade på 15 mål. Efter slutsignalen fick Häcken lyfta pokalen.

Häcken vinner damallsvenskan på 71 poäng, sex mer än tvåan Hammarby. Malmö FF slutar trea på 48 poäng.