Damallsvenskan är färdigspelad – så slutade sista omgången

Damallsvenskan 2026 är över, och Häcken fick till slut lyfta pokalen.

FC Rosengård tvingas kvala, medan Växjö och IK Uppsala åker ur.

Här är alla resultat och sluttabellen.

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Häcken hade redan säkrat guldet med två omgångar kvar, men fick vänta till sista matchen med att lyfta Kronprinsessan Victorias pokal. Det blev efter 2–0 hemma mot Piteå. Maja Bodin gjorde ett av målen och vann därmed skytteligan med 16 mål, ett mer än lagkamraten Tabby Tindell. Emma Östlund satte 2–0 på tilläggstid.

Den största dramatiken fanns i botten. FC Rosengård behövde vinna borta mot BP och samtidigt hoppas att IFK Norrköping förlorade mot AIK. Men Frida Thörnqvist gjorde båda målen när BP vann med 2–0, och IFK Norrköping tog poängen som krävdes efter 1–1 mot AIK. Därmed får Rosengård kvala mot KIF Örebro den 19 och 23 november.

Hammarby avslutade säsongen med 1–0 mot Kristianstad efter ett tidigt mål av Ída Hermannsdóttir och slutade tvåa. 19-åriga Lovis-Esmeralda Bång gav Djurgården segern borta mot Eskilstuna United. Växjö vann med 3–0 mot IK Uppsala, men åker ändå ur tillsammans med Uppsala.

Nästa säsong ersätts Växjö och IK Uppsala av Elfsborg och IFK Göteborg från elitettan.

Resultat, omgång 26:

Häcken – Piteå 2–0

Hammarby – Kristianstad 1–0

IFK Norrköping – AIK 1–1

BP – FC Rosengård 2–0

Malmö FF – Vittsjö 1–1

Eskilstuna United – Djurgården 0–1

IK Uppsala – Växjö 0–3

Sluttabell: