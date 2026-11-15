Klart: Rosengård tvingas kvala – Norrköping klarade sig

FC Rosengård tvingas kvala för att hålla sig kvar i damallsvenskan.

Laget förlorade med 0–2 mot BP i sista omgången, medan IFK Norrköping tog poängen som behövdes.

Nu väntar KIF Örebro i ett dubbelmöte.

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Inför sista omgången behövde Rosengård vinna borta mot BP och samtidigt hoppas att IFK Norrköping förlorade mot AIK. Ingen av sakerna hände. BP vann med 2–0 efter att Frida Thörnqvist gjort båda målen, i den 51:a och 73:e minuten.

I Norrköping fick Rosengård hopp när AIK tog ledningen sent i matchen. Men Norrköping kvitterade, och 1–1 räckte för att säkra platsen. Därmed slutar IFK Norrköping elva på 27 poäng, medan Rosengård blir tolva på 24 poäng och får kvala.

Motståndare blir KIF Örebro från elitettan. Det första mötet spelas i Örebro den 19 november och returen den 23 november.

Växjö och IK Uppsala åker direkt ur damallsvenskan och ersätts av Elfsborg och IFK Göteborg.