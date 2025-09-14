BP vände och vann mot Piteå

Brommapojkarna har haft en tung period i damallsvenskan.

I matchen mot Piteå vände trenden.

Matchen slutade 2–1 till BP.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen mot Piteå hade Brommapojkarna inte tagit en seger sedan 17 maj i damallsvenskan.

Matchen mellan Piteå och BP inleddes till fördel för Piteå. I den 37:e minuten var det Cecilia Edlund som öppnade målskyttet och satte 1–0 till hemmalaget.

Dryga kvarten in i andra halvlek svarade BP för en kvittering genom Ida Bengtsson. Sedan tog det bara tio minuter så hade BP vänt. Denna gång var det Vera Blom som noterades för fullträffen.

– Vi har verkligen haft en tuff uppförsbacke men nu känns det som att det börjar vända. Det här blir en energikick för resten av säsongen och det är viktigt, säger Blom till Viaplay efter matchen.



