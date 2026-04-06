Carlsson och Gibson ställs mot varandra: ”Speciellt”

STOCKHOLM. Alice Carlsson och Ellen Gibson har en lång historia i Hammarby.

Nu ska de nära vännerna få träffas igen, men den här gången spelar de för olika lag.

– Jag är glad varje gång jag får träffa Ellen Gibson, så det ska bli kul, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hammarbys lagkapten Alice Carlsson och Hammarby-legendaren Ellen Gibson spelade med varandra i flera säsonger. 2024 lämnade Gibson den grönvita klubben för nya äventyr i Kanada men i år flyttade hon hem till damallsvenskan igen. Då skrev hon på för Brommapojkarna.

Trots att vännerna nu är konkurrenter så är Alice Carlsson mest glad över att få ha Ellen Gibson tillbaka i Stockholm.

– Jättekul. Jag är jätteglad att hon är i Stockholm och att man kan fortsätta umgås på det sättet även ifall man inte spelar i samma lag, säger Carlsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag är glad varje gång jag får träffa Ellen Gibson, så det ska bli kul.

Ellen Gibsons sista hemmamatch i grönvitt. Foto: Bildbyrån

Ni har varit lagkamrater länge, nu är ni motståndare. Hur ska det bli att mötas?

– Det kommer nog alltid bli lite speciellt, men när det är match så är det match och sen är vi kompisar utanför, avslutar Carlsson.