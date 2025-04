Carlsson om supportrarnas stöd: “Finns en vinnare och det är Bajen”

Hammarbys första poängtapp för säsongen var borta mot Malmö under lördagseftermiddagen.

Hammarbykaptenen Alice Carlsson tycker resultatet var rättvist.

– De är ett skickligt lag, men vi kanske inte känner igen oss själva, säger Alice Carlsson efter matchen.

Hammarby besökte Eleda stadion och Malmö FF under lördagen. En match som slutade oavgjort och Hammarby tappade sina första poäng i damallsvenskan.

– En tuff match, det visste vi på förhand. Malmö är inte en vanlig nykomling, de är ett bra lag, säger Alice Carlsson efter kryssmatchen och fortsätter:

– Det var tufft, men jag tycker vi spelar upp oss i andra halvlek. Då gör vi också 1-0. När vi väl får in bollen i box, då vet vi att vi är bra. Kanske hade vi behövt skapa lite mer av det och ha lite mer kontrollerad matchbild än vad vi hade.

Hammarbykaptenen Alice Carlsson tyckte att resultatet var rättvist sett till matchbilden.

– Ja, det tycker jag faktiskt. De har många bra lägen i första halvlek också, där de hade kunnat göra 1-0. Så, ja, det tycker jag ändå.

Hammarby går ut i halvlek med 0-0 resultat, trots att både Malmö och Hammarby har en del farliga chanser i första halvlek.

– Min känsla är också att de skapar lite mer och är inne i våra straffområden, kanske lite mer än vad vi är i deras. Det är skönt att gå in till paus med 0-0 resultat när vi kanske inte är riktigt helt nöjda. Men tråkigt med en sen kvittering.

Vad är det som gör att ni har svårt för Malmö och var det årets tuffaste match?

– Svårt att säga. De är ett skickligt lag, men vi kanske inte känner igen oss själva i både vårt presspel och i vår trygghet med bollen. Svårt att säga ifall det är det bästa laget vi har mött, utan jag tycker att vi kanske gör vi är inte dåliga, men vår minst bra match i år i alla fall.

På matchen var det över 1800 personer på plats, en riktig publikfest. Hammarby hade över 300 personer på sin läktare, men enligt Alice Carlsson finns det en klar vinnare av dagens läktarkamp.

– Skitkul att Malmö bjuder upp till dans men tycker också att det finns en vinnare på läktaren och det är Bajen.

Vad betyder det för er att supportrarna reser så långt för att se matchen och stötta er på plats?

– Det betyder allt. Vi har pratat mycket om det i klubben och i laget och med fansen också. Det är många matcher i Bajen nu under maj, det är både handbollen och deras SM-final, sen går fotbollsherrarna bra och vi går bra, säger Carlsson och fortsätter:

– Det är svårt att dra publik men tittar man här så uppenbarligen är de inte så svårdragna. De är fantastiska som åker ner hit till Malmö. Det är allt. Och de är hemma jävligt sent inatt också har jag hört. Så all eloge till dem, avslutar Alice Carlsson.