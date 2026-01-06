Dahlqvist avslöjar för FD: ”Kommer spela kvar i Stockholm”

Villemo Dahlqvist lämnade AIK efter fjolåret.

Nu avslöjar hon för FotbollDirekt att hon byter klubb i Stockholm.

– Jag kommer vara kvar i Stockholm, det kan jag säga, säger hon till FD.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist anslöt till AIK inför säsongen 2024. När fjolårets säsong avslutades kom beskedet att det inte blir någon fortsättning i Solnaklubben då hennes kontrakt löper ut efter 2025.



– Jag har verkligen trivts jättebra i AIK under de här åren. Men jag tror ändå att det, för min fotbollsutveckling, är bäst att jag lämnar. Jag har inte riktigt fått förtroende från tränaren där som jag hade önskat, säger hon till FotbollDirekt.



Samtidigt kan hon avslöja att hon är klar för en ny klubb i Stockholm, men vilken håller hon på tills det ör officiellt.



– Det är en klubb i damallsvenskan och det kommer nog bli officiellt snart. Men det är en klubb i damallsvenskan i alla fall och jag kommer vara kvar i Stockholm, så det kan jag säga, säger hon till FotbollDirekt.



Vad har dina krav varit när det kommer till nästa klubb?

– Jag skulle säga att det viktigaste är att jag känner att jag utvecklas, får förtroende och speltid. Jag vill ta nästa steg. Sen är det väl alltid viktigt att man trivs utanför och så där. Och det vet jag ju att jag gör i Stockholm, säger hon och fortsätter:

– Därför var det också en anledning till att beslutet landade där det gjorde.

Framöver kommer Dahlqvist alltså spela i en konkurrerande klubb till AIK och vilken det blir väntas bli officiellt inom den närmsta tiden om inget oförutsett händer.

– Det blir speciellt såklart, men jag har verkligen inget agg eller så mot AIK eller någon i AIK. Jag känner inte den här lusten att göra mål eller sådant som man kan känna om man är arg på någon klubb eller så. Utan det ska bli kul och spännande.