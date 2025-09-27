Dahlqvist fick förtroende: ”Att få starta är ett kvitto”

AIK tog ledningen i matchen genom Villemo Dahlqvist.

Hon fick även förtroende från start.

– Jätteviktigt såklart. Att få starta är ett kvitto på att man har gjort det bra. Det ger ännu mer självförtroende, säger Villemo Dahlqvist till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist blev matchens första målskytt när hon för andra matchen i rad fick göra mål. Dahlqvists ledningsmål såg länge ut att skicka AIK till en skräll men så blev det inte.

– Det känns jättebra och väldigt skönt att vi får in ett mål tidigt. Jag tycker att vi förtjänade det målet och jag tyckte att i första halvlek framförallt var vi bättre än dem.Och vi störde dem så mycket så att de inte kunde föra sin speluppfinning så som de vill så jag är nöjd med första halvlek.

Förra matchen startade du på bänken men idag för du förtroende från start. Hur känns det?

– Jätteviktigt såklart. Att få starta är ett kvitto på att man har gjort det bra. Det ger ännu mer självförtroende. Jättekul.

Starka mot topplagen

AIK har i år gjort bra prestationer mot topplagen. Idag mot Häcken gör man en godkänd och bra prestation och man har vunnit mot Rosengård, Hammarby och dubbla matcher mot Kristianstad. I år är det ett starkt AIK mot just topplagen.

– Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att mot topplagen, vi går in med noll respekt och vi vet inför sådana matcher att det krävs jävligt mycket av oss. Så vi slarvar inte i någon del i duellerna, presspelet och vi är mer noggranna med bollen känns det som, i alla fall i den här matchen.

Ni gör en jättebra prestation idag trots förlusten. Härnäst har ni ett toppmöte mot Hammarby. Vad kan ni ta med er från denna matchen in i nästa?

– Det, ja men vi tar ändå med oss att vi. Vi gjorde en väldigt bra prestation, sen är det jävligt tråkigt att de lyckas göra fem mål. Men det är ju så mot topplagen, så fort man ger dem minsta lilla läge så gör de oftast mål mot det. Men vi tar ändå med oss en bra prestation och det är viktigt mot Bajen.