Damallsvenska jumbon har inte gett upp: ”Vi kommer kriga”

Alingsås IF ligger sist i damallsvenskan och har tio poäng upp till kvalplats.

Trots det har inte hoppet lämnat nykomlingen.

– Teoretiskt finns det en chans och det måste vi tro på trots att det är mörkt och tungt, säger Karin Lundin till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Fyra omgångar kvar att spela, tio poäng upp till kvalplats. Det är verkligheten nykomlingen Alingsås står inför.

På de 22 omgångarna som har spelats har Alingsås vunnit två matcher och spelat oavgjort vid ett tillfälle. Trots det, och det bistra utgångsläget i tabellen, har inte laget från Västergötland gett upp.

– Teoretiskt finns det en chans och det måste vi tro på trots att det är mörkt och tungt. Finns det teoretiskt så finns det fortfarande chans. Vi kommer kriga på till slutet, säger Alingsås-spelaren Karin Lundin till Fotbollskanalen efter förlusten mot AIK.

Matchen mot AIK blev en tuff sådan för bortalaget som låg under med 5-0. Trots det lyckades man göra tre mål på kort tid och förlorade till sist med 6-3.

– Jag tycker att det säger mycket om vårt lag. Vi krigar varje match oavsett hur matchen ser ut. Där tummar vi inte på något, säger Ludin.

Alingsås två segrar har kommit mot bottenlagen Rosengård och BP. Överlag menar Lundin att skillnaden på serien de spelade i förra året och den de hör hemma i under året är stor.

– De märks att det är stor skillnad mellan elitettan och allsvenskan. Men vi krigar in i det sista och det har vi gjort i varje match.