Glädjebesked för Barça – stjärnan tillbaka tidigare än väntat

Rodri återhämtar sig snabbare än väntat från sin lårskada, enligt uppgifter.

Barcelonas mittfältare kan vara tillbaka redan i början av december.

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Rodri skadade baksidan av höger lår när Barcelona mötte Aston Villa i Champions League den 3 november. Klubben angav ingen tidsram, men tidiga uppgifter talade om fyra till fem veckors frånvaro. Det skulle ha inneburit en comeback mot hans gamla klubb Manchester City den 8 december.

Nu uppger spanska AS att rehabiliteringen går så bra att den medicinska staben funderar på att tidigarelägga hans återkomst. Det nya målet ska vara den 2 december, när Barcelona tar emot Atlético Madrid i La Liga.

Barcelona utesluter inte heller att han får klartecken ännu tidigare. Då kan han få några minuter mot Deportivo den 29 november, för att komma i matchform inför mötet med Atlético.