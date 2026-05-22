Simon Strand sänkte Djurgården – Dif buades ut

STOCKHOLM. Han är starkt förknippad med Hammarby.

Nu blev Simon Strand matchhjälte för Brommapojkarna borta mot Djurgården.



I cupmötet för några månader sedan buades Simon Strand kraftigt ut av Djurgårdens publik, detta som nyblivet BP-förvärv.

Strand svarade på buropen med en axelryckning – och nu gav han svar på tal på planen i stället.

För i allsvenska mötet under fredagskvällen på 3Arena var det Strand tillika BP-kaptenens som fick sista ordet.

Efter en fast situation sköt han ett skott som Kristian Lien släppte då norrmannen trodde att bollen skulle gå utanför. Frågandes Dif-spelare sträckte ut armarna mot Lien och undrade vad han gjorde – för bollen gick i nät och Strands 2-1-mål visade sig bli avgörande.

Brommapojkarnas seger inför närmare 22 000 åskådare i Stockholm gör att laget går förbi Djurgården i tabellen och är nu allsvensk tabellsexa.



När matchen blåstes av var Dif-supportrarna märkbart upprörda. Spelarna möttes av en hel del burop.

Övriga målskyttar i matchen: Mads Hansen för 1-0 BP i minut 24, Mikael Andersson för 1-1 Djurgården fyra minuter senare.