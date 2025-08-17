Djurgården tappade poäng i toppstriden – kryssade mot Vittsjö

Djurgården hade chansen att haka på i toppstriden.

Då tappade ”Blåränderna” poäng mot Vittsjö.

Daniela Galic kvitterade i matchens slutskede.

✔️ Matchrapportern är delvis framtagen med hjälp av AI.

Djurgården och Vittsjö fick en poäng var i mötet i Damallsvenskan på Kristinebergs IP. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Djurgården–Vittsjö – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Pauline Rubin till på pass av Mimmi Wahlström och gav Djurgården ledningen.

Kvitteringen kom med fyra minuter kvar att spela, när Daniela Galic slog till och gjorde mål för Vittsjö. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Djurgårdens fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I nästa match möter Djurgården AIK borta på lördag 23 augusti 13.00. Vittsjö möter Linköping söndag 24 augusti 15.00 borta.

Djurgården–Vittsjö 1–1 (0–0)

Damallsvenskan, Kristinebergs IP

Mål: 1–0 (50) Pauline Rubin (Mimmi Wahlström), 1–1 (86) Daniela Galic.

Varningar, Vittsjö: Linda Sällström, Hannah Sjödahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Vittsjö: 2-2-1

Nästa match:

Djurgården: AIK, borta, 23 augusti

Vittsjö: Linköpings FC, borta, 24 augusti