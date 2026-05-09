Eskilstunas svit fortsätter – vann över BP

Nykomlingarna Eskilstuna har imponerat i damallsvenskan.

Under lördagen kunde laget sänka BP.

Eskilstuna United är nykomlingar i damallsvenskan och besökte under lördagen Grimsta IP för att möta Brommapojkarna.

Då kunde gästerna snabbt ta kommandot. Efter dryga 20 minuter spelade så kunde Sheila van den Bulk göra matchens första och enda mål. Hon gav Eskilstuna tre viktiga poäng som gör att man tar sig upp på en sjätteplats i tabellen, före storlag som Djurgården.

I andra halvlek kämpade BP för att kunna kvittera men det var inga bollar som gick in.

Denna seger innebär andra raka för nykomlingarna

Startelvor:

BP: Ekstrand, Engman, Wulff, Fischerova, Garmfors, Gibson, Svedberg, Dahlqvist, Bengtsson, Thörnqvist, Lillbäck.

Eskilstuna: Wilhelm, Sutter, van den Bulk, Gärds, Schampi, Rennie, Öhman, Sember, Prambrant, Ollonqvist, Rogic.