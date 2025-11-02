Ex-kaptenen: ”Jag hoppas Häcken tar guldet i helgen”

BK Häcken kan säkra guldet i damallsvenskan i dag.

Hisingelagets före detta kapten följer guldstriden med spänning.

– Vi har haft lite tufft här med andraplatserna så det gläder mig väldigt mycket att se hur det går och jag skulle vilja se tjejerna ta hem ett guld nu, säger Josefine Rybrink till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Damallsvenskan börjar gå mot sitt slut. BK Häcken leder med fyra poäng före tvåan Hammarby och trean Malmö FF. Serieledarnas före detta kapten Josefine Rybrink spelade i klubben i tre år men valde att inför denna säsong lämna för Tottenham. Trots att hon har lämnat följer hon och håller tummar för sitt gamla lag.

– Jag har följt det väldigt mycket. Det har varit kul att följa. Jag pratar ändå med några stycken där, så det gläder mig extra mycket då att det går så bra för dem.

Felicia Schröder är en stor del av Häckens framgång i år. Rybrink är inte ett dugg förvånad över Schröders säsong.

–Ja, helt otroligt. Det är klart att det är helt otroligt av henne att göra 25 mål, men jag är inte förvånad heller, för jag vet hur duktig hon är. När hon får sin högsta nivå, då tycker jag att hon är otroligt duktig. Sättet hon kan göra mål på i alla matcher, hon kan vara. Ibland inte röra bollen på ett tag och sen får hon sin chans, då vet man att Felicia gör mål. Så det är skitkul för henne att hon fått sitt genombrott i år. Och det är bra för hela laget. Det känns som många gör en väldigt bra säsong, så det är väldigt kul.

Har du försökt få in henne i Tottenham?

– Jag vet inte om de vill värva en till skandinav, men jag hade gärna sett Felicia i en Tottenham-tröja. Jag tror hon hade passat väldigt bra i den här miljön.

I Tottenham finns det många spelare som har ett förflutet i damallsvenskan. Cathinka Tandberg, Matilda Vinberg och Amanda Nildén är bara några av dessa och tre spelare som Rybrink umgås mycket med. Tandberg och Vinberg har ett förflutet i Hammarby så det blir lite hets mellan de damallsvenska spelarna, och nu har Rybrink övertaget i och med serieledningen.

– Det är skönt. Jag vågar ju inte vara kaxig än. Men jag hoppas att Häcken kan ta guldet i helgen. Vi har haft lite tufft här med andraplatserna och sånt, så det gläder mig väldigt mycket att se, och skulle se tjejerna ta hem ett guld nu.

Häcken kan säkra guldet i helgen. Hur skönt vore det för dig att komma till måndagens träning och möta Hammarby-tjejerna?

– Ja men då får jag nog hetsa lite. Det kommer jag dra igång. Jag får nog med mig Amanda också. Hon är ju lite glad med syrran (Matilda Nildén) där. Så då kommer jag absolut hetsa dem lite.



