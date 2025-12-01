Bajens arenafråga hettar till – flera nya platser pekas ut 

Hammarbys jakt på en ny arena ser ut att intensifieras.

En ny spelplats för klubbens damer kan nu ta stora steg framåt genom att Stockholms stad börjar visa intresse i frågan och pekar ut flera möjliga platser.

– Jag har information om att staden börjar aktivt engagera sig i frågan och undersöker möjliga byggplatser, säger Bajenlands Simon Sandström till FD.

Den nuvarande hemmaarenan för Hammarbys damer är Kanalplan som är ett ställe som inte längre anses hålla måttet. Kravet på en ny arena har allt mer växt med en damsektion som tar stora steg och inte minst återkommande spelar internationella matcher.

FotbollDirekt har vid flera tillfällen aktualiserat frågan sedan i somras och där inte minst Hammarbys vice vd Markus Nilsson har markerat allvaret.

– Det är inte är en underdrift att våra damer behöver en ny arena. Det svåra är att hitta en markyta men allt går att lösa. Vi vill ha en ny lösning. Det nuvarande räcker helt enkelt inte.– Får vi drömma så vill vi ha en ny arena där gamla Söderstadion låg. Det är drömmen.

Nu kommer fler ringar på vattnet genom att det finns dokument från Stockholms stad som visar att positionerna är på väg att flyttas fram från styrande politiker. Bilden förstärks även ytterligare av att flera möjliga spelplatser konkret har börjat undersökas – samt att en ny lobbying-grupp har startats för att ytterligare stärka Bajens sak.

– Det finns allt starkare krafter som börjar engagera sig i frågan och dessutom har jag personligen startat en lobbyinggrupp, säger Simon Sandström som driver Facebook-sidan Bajenland.

– Vi vill ytterligare backa upp klubben i en så oerhört viktig framtidsfråga för våra damer, konstaterar han och beskriver tydliga framsteg om ett nytt ställe till Kanalplan.

– Jag har nåtts av information om att staden håller på och inventerar vart man ska kunna bygga en ny elitarena för damfotbollen i Stockholm. Det arbetet är på väg att intensifieras och vi hammarbyare behöver vara på bollen. Jag har personligen tagit kontakt med styrande politiker och tjänstemän via mail och börjat lobba i sociala medier. Det kommer även att bli möten med de styrande i klubben i närtid om arenafrågan specifikt.

Det finns dokument som visar att Stockholms stad intresserar sig mer. Hur ser det ut mer i detalj?

– Idrottsnämnden i Stockholm har gett förvaltningen i uppdrag att inom ramen för kommande års verksamhetsplaner föreslå investeringar som syftar till att stärka förutsättningar för damfotbollen på elitnivå, säger han och förtydligar:

– De har även gjort en jämställdhetsanalys i ett tjänstemannautlåtande som säger att: ”Det är av betydande vikt att de faciliteter som erbjuds för stadens elitfotbollsföreningar på damsidan är av tillräcklig kvalitet för att det ska vara möjligt för berörda föreningar att utveckla sin verksamhet. Våra damer ska helt enkelt beredas motsvarande förutsättningar som herrklubbarna på samma nivå.”

”Söderstadionmarken enda alternativet”

I dokumentet står även följande att läsa: ”Ett behov som identifierats i första hand av de större föreningarna är en större evenemangsarena med inriktning specifikt för damfotboll, då befintliga anläggningar idag inte fullt ut motsvarar de behov som uppkommit till följd av ett ökat publikintresse”.

– Förvaltningens uppfattning är att tillkomsten av en sådan arena behöver analyseras utifrån dagens situation, men också utifrån damfotbollens förutsättningar att framöver locka ytterligare publik.

Flera möjliga platser pekas också ut. Vilka?

– De tre tomterna man tittar på just nu är Bällsta i Spånga, Älvsjöområdet och Söderstadion-tomten, där man ju precis lagt en ny konstgräsmatta.

Hur anser ni att Hammarbys engagemang i frågan ut?

– Det är så klart stort och det enda alternativet är ju Söderstadionmarken, där det skulle kunna gå fort och inte dra ut på tiden för mycket.

Simon Sandström fortsätter med att resonera:

– Jag tror och hoppas att arbetet kommer intensifieras från klubbhåll. De behöver ligga på och lägga ned både tid och engagemang. Den här frågan är otroligt viktig för Hammarby Fotboll och damsatsningen, som satt klubben på världskartan de senaste åren, med en världsunik supporterkultur. Jag tänker man behöver ligga på eventuella investerare också. Det borde finnas ett intresse även där, kanske man bli delägare i en ny arena. Det hade varit mäktigt.

Vilken storlek på arena och kostnadsbild kan det handla om?

– Det som sagts av politiker och tjänstemän är en arenastorlek ”mellan Grimsta och 3 Arena”. Jag tror ju personligen att en arena för cirka 8000-9000 på Söderstadionmarken vore idealiskt. 6000 sittplatser på en norra och södra läktare samt en ståplats mot Nynäsvägen för cirka 2000, samt en bortaläktare på gamla västra kortsidan för 500-1000.

– Kostnader har jag svårt att kommentera just nu men det är klart att ett projekt som detta är kostsamt, men står man för att det ska vara jämställt och att damfotbollen i Stockholm ska kunna utvecklas, då är detta ett måste! Det kostar. Hammarby kan inte spela Europaspel på en egen arena, eller kanske inte ens i huvudstaden. Det är ovärdigt. Att huvudstaden inte har förutsättningarna som krävs just nu är djupt problematiskt. Något måste hända nu. Det går inte att dra ut på det.