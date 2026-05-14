Uppgifter: Chelsea och Man United intresserad av spansk ytter

Ander Barrenetxea har slagit igenom i Real Sociedad den här säsongen.

Nu har klubbar i Premier League börjat spana in spanjoren.

Det uppger Marca.

Ander Barrenetxea har varit en tongivande spelare i ett Real Sociedad som ligger åtta i La Liga och som nyligen vann Copa del Rey. Yttern har även fått göra debut för det spanska landslaget inför VM.

Det har skapat intresse bland klubbarna i England. Enligt Marca har både Chelsea och Manchester United följt spanjorens utveckling den här säsongen. Något konkret bud har dock inte lagts fram ännu.

Real Sociedad har gjort det till en vana att sälja spelare till Premier League. Spelare som Mikel Merino, Martín Zubimendi och Alexander Isak har alla flyttart från San Sebastián till den engelska högstaligan.

Ander Barrenetxea är noterad för tre mål och fem assist i La Liga den här säsongen. 24-åringen är född i San Sebastián och skrev på sitt första A-lagskontrakt med Real Sociedad redan som 17-åring.