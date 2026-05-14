Ett lag kan lyfta säsongens första trofé.

I dag, torsdag, ställs Mjällby mot Hammarby i finalen i svenska cupen.

Här är allt du behöver veta inför avgörandet.

Under Kristi himmelfärd-torsdagen är det dags för den efterlängtade finalen i svenska cupen när Mjällby AIF tar emot Hammarby klockan 15:00. De två finallagen slutade etta respektive tvåa i allsvenskan i fjol och torsdagens final är båda lagens första chans att lyfta en trofé säsongen 2026.

Trots att det är Maif som på pappret står som hemmalag i finalen spelas matchen på Strawberry arena i Solna.

Mjällby – Hammarby: När och var?

Arena: Strawberry arena, Solna

Strawberry arena, Solna Datum: 14 maj 2026

14 maj 2026 Avsparkstid: 15:00

15:00 Streaming: Viaplay och Expressen Play

Finalen spelas på Nationalarenan och AIK:s hemmaplan Strawberry arena i Solna, Stockholm, efter att båda lagen gemensamt önskat arenan som spelplan. Matchstart är klockan 15:00.

Var kan jag streama Mjällby – Hammarby?

För den som vill streama cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby finns två alternativ tillgängliga. Matchen sänds både på Viaplay och på Expressen Play. På båda plattformarna behöver du vara betalande abonnent för att komma åt sändningen.

Sändningen startar klockan 14:10 på Expressen Play och klockan 14:15 på Viaplay. På båda plattformarna kommenteras cupfinalen av duon Claes Andersson och Adelisa Grabus. I studion står Richard Hermansson, Noa Bachner och Martin Åslund.

Mjällby – Hammarby: Vad kan man förvänta sig?

Mjällby AIF, som på pappret är hemmalaget i cupfinalen, går in i matchen med storform i ryggen. Fjolårsmästarna har vunnit sina tre senaste matcher i allsvenskan och har inte förlorat sedan chocktappet mot nykomlingen Örgryte i seriens andra omgång den 11 april.

Maif ligger sexa i tabellen, på samma poäng som både femman Häcken och fyran Djurgården.

Även Hammarby kommer in i matchen med en bra känsla efter ett sent avgörande borta mot krisande IFK Göteborg. ”Bajen” har vunnit sina två senaste allsvenska matcher och har, liksom Mjällby, inte förlorat sedan allsvenskans andra omgång (2–0 mot Sirius, 13 april).

Senast lagen ställdes mot varandra var i den allsvenska premiären den 4 april. Då körde Hammarby över gästande Mjällby och vann med 3–0 hemma på 3Arena.

Inbördes möten

4 april 2026: Hammarby – Mjällby 3–0

– Mjällby 3–0 22 maj 2025: Hammarby – Mjällby 1–2

1–2 18 april 2025: Mjällby – Hammarby 3–1

– Hammarby 3–1 28 juli 2024: Hammarby – Mjällby 3–0

– Mjällby 3–0 15 maj 2024: Mjällby – Hammarby 3–0

Mjällby: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Mjällby Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Mjällby förväntad startelva: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Malachowski Thorell, Gustavsson, Stroud – Kjaer, Bergström, Manneh.

Hammarby: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Hammarby Spelare Lämna tillbaka Sourou Kone unknown Late May 2026 Felix Jakobsson unknown Late May 2026

Hammarby förväntad startelva: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Besara, Johansson Schellhas – Madjed, Abraham, Lind.