Vill göra som Kennedy: ”Berättade hur häftigt det var”

STOCKHOLM. Nahir Besara jagar fortsatt första titeln med Hammarby.

I dag kan han göra som vännen Kennedy Bakircioglü genom att vinna en pokal med klubben i sitt hjärta.

– Kennedy har berättat alla historier, hur häftigt det var att vinna med Hammarby, säger kaptenen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har två titlar i pokalskåpet: SM-guldet från 2001 och cupguldet från 2021.

När Bajen vann sin senaste titel spelade Nahir Besara sin fotboll i FC Hatta i Förenade Arabemiraten.

– Jag kollade cupfinalen därifrån. Det var otroligt kul att se Hammarby vinna titeln. Klart jag hade velat vara med, säger Besara till FotbollDirekt.

Hur firade du Bajens titel i ett pandemidrabbat Mellanöstern?

– Jag kollade den på tv och var så klart väldigt glad. Jag kände ju viss stolhet i och med att jag var med från när klubben var i superettan till att vi gick upp i allsvenskan. Så jag kände att jag hade varit med och byggt upp det Hammarby till den klubb de är i dag.

Besara återvände till Bajen inför 2022 och under comebackåret var han nära att vinna cupguld, men laget föll i finalen efter ett straffsparksavgörande mot Malmö FF.

– Vi var nära att göra om bedriften då men vi förlorade, säger Besara som missade sin straff i straffläggningen.

– Det är absolut inget jag ältar över. Det är sådant som händer. Vi hade 120 minuter i benen, anspänningsnivån var hög, man var stressad och nervös. Kramp i hela kroppen, det var en varm dag. Jag tror jag kan hantera det på ett annat sätt nu.

Historierna från Kennedy: ”Jag var ju bara tio år då”

För som Besara är inne på väntar ny final under torsdagen. Publikfest stundar i finalen på Nationalarenan i Solna mellan Hammarby och Mjällby.

– Det kommer bli en otrolig inramning med många hammarbyare på plats. Det kommer bli otroligt kul att spela den matchen, säger 35-åringen som hoppas få vinna sin första titel med Bajen.

– Det skulle förmodligen vara det största jag varit med om i karriären. Debuten i moderklubben (Assyriska) och Hammarby slår stort, men att vinna en titel slår högst.

Besaras nära vän Kennedy Bakircioglü var med och vann Hammarbys hittills enda SM-guld 2001 och de grönvitas lagkapten har fått höra mycket om det guldet.

– Kennedy har berättat alla historier, det gjorde han när vi spelade ihop, säger Besara som 2013-2015 var lagkompis med en Kennedy som då vänt tillbaka till Bajen efter närmare tio år i utlandet.

– Jag var ju bara tio år när de vann SM-guld och det var en annan tid, men Kennedy har berättat hur häftigt det var att vinna guldet med Hammarby, att de var tippade att åka ur det året till att de vann.