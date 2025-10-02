Fanbäraren kan lämna AIK: ”Jag har inte tagit något beslut än”

Adelisa Grabus har spelat i AIK sedan 2020 och har under tiden blivit en fanbärare.

Nu sitter hon på utgående kontrakt och framtiden är oviss, men känslorna för klubben är stora.

– Jag älskar AIK och är tacksam över att ha varit här och njuter varje dag jag är här, säger Grabus till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Adelisa Grabus har under sina år i AIK blivit en ikon som visat upp både lojalitet och spelglädje. Nu sitter 29-åringen på utgående kontrakt och hon har ännu inte tagit något beslut om framtiden.

– Jag vet faktiskt inte riktigt än. Jag försöker ta dag för dag så får vi se vart det landar i. Jag har inte tagit något beslut än.

Vad betyder AIK för dig?

– Mycket, det är här jag har spenderat stora delar av mitt vuxna liv. Jag älskar AIK och är tacksam över att ha varit här och njuter varje dag jag är här.

Adelisa Grabus fick vara kapten i den senaste matchen mot Häcken, förvisso med den ordinarie kapten, Jennie Nordin, på bänken men ledarstaben gav 29-åringen förtroende att få vara kapten, något som uppskattas av anfallaren.

– Det är ju såklart jättestort och jag har inte varit kapten tidigare under min karriär så det är fint att få det förtroendet från tränarstaben som också är ny så det betyder väldigt mycket. Jag uppskattar det mycket så.Sen tycker jag att Jenny är en strålande kapten också, så jag är glad att bidra.

Nästa match för AIK är derby mot Hammarby borta på Kanalplan under fredagen 3 oktober.