Felicia Schröder har en succésäsong i ryggen.

Nu är hon nominerad till ”Årets nykomling” på idrottsgalan.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder har blivit utsedd till Europas bästa unga spelare, hon har varit nominerad i Ballon D´or som ”Årets nykomling”. Nu kan hon prisas igen.

Fotbollsstjärnan är nominerad till ”Årets nykomling” på idrottsgalan. Även Ivar Stenberg (Ishockey), Smilla Sundell (MMA), och OS-guldhjälten Isabella Wranå (Curling) är nominerade i samma kategori.