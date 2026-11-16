Newcastle stänger dörren för Manchester United, enligt uppgifter.

Vänsterbacken Lewis Hall säljs inte i januari.

Det blir ett tidigt bakslag för nye United-tränaren Mauricio Pochettino.

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Newcastle United har inga planer på att sälja Lewis Hall i januarifönstret. Enligt nyhetsbyrån PA kommer klubben inte att lyssna på några bud på den engelska landslagsbacken.

Beskedet är ett bakslag för Manchester United. Klubben jagade 22-åringen redan i somras, men i september skrev han i stället på ett nytt långtidskontrakt med Newcastle värt 150 000 pund i veckan.

United har stora problem på vänsterbacksplatsen efter skador på både Luke Shaw och Patrick Dorgu. Michael Carrick tvingades spela högerbackarna Diogo Dalot och Noussair Mazraoui till vänster, och han fick sparken i torsdags efter bara en seger på elva matcher. Efterträdaren Mauricio Pochettino väntas få en stor transferbudget i januari, och en ny vänsterback ska vara högsta prioritet. Hall toppar listan, men Newcastles besked kan tvinga argentinaren att leta på annat håll.

Halls aktier har stigit kraftigt sedan han tog en ordinarie plats i Thomas Tuchels England. I söndags höll han Lamine Yamal borta från spelet när England vann med 3–2 mot Spanien i Madrid. Det var andra gången på åtta månader som han vann duellen mot Barcelonastjärnan.

Insatserna har gjort flera europeiska storklubbar intresserade, men Newcastle har ingen press på sig att sälja. Försäljningarna av Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimarães och Kieran Trippier har lättat klubbens ekonomi. Tränaren Matthias Jaissle har fått beskedet att Hall stannar, och han väntas vara kvar i klubben minst till sommaren 2028.

Den 2 december möts Newcastle och United på St James’ Park.