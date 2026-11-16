Uppgifter: Barcelona öppna för att sälja Koundé och Balde

Barcelona är beredda att lyssna på bud på både Jules Koundé och Alejandro Balde, enligt uppgifter.

Båda backarna kan lämna klubben.

Samtidigt ska en värvning av Pedro Porro inte vara aktuell i januari.

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Barcelona öppnar för att sälja två av sina ordinarie backar, högerbacken Jules Koundé och vänsterbacken Alejandro Balde, enligt Marcas transferexpert Matteo Moretto.

Koundé har tappat sin plats i Hansi Flicks startelva den här säsongen och har dessutom varit skadad i en månad. I helgen kopplades han ihop med Chelsea, där tränaren Xabi Alonso ska vara en stor beundrare av fransmannen. Enligt Sport är Londonklubben beredd att lägga ett starkt bud.

Även Balde har haft en tung höst.Redan i början av november rapporterade Mundo Deportivo att 23-åringen var öppen för att lämna klubben för att få mer speltid. Enligt Sport vill Barcelona ha 40 miljoner euro för ytterbacken.

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Någon ersättare från Tottenham blir det dock inte i vinter. Så sent som i går skrev spanska Sport att världsmästaren Pedro Porro bara vill till Barcelona, men enligt Moretto kommer han inte att skriva på i januari, och en flytt är inte aktuell just nu.