Focic Åberg har sagt upp sig efter missnöje: ”Står inte bakom”

Kim Focic Åberg har varit klubb- och sportchef i Växjö DFF i flera år.

Nu väljer han att avgå på grund av klubbens nya väg.

Det rapporterar SVT under torsdagen.

Växjö DFF har etablerat sig som ett stabilt lag i damallsvenskan och kunnat sno poäng av flera topplag. Efter fyra omgångar liggar Smålandsklubben på en nionde plats.

Men nu kommer en chockartat besked. Klubb- och sportchef Kim Focic Åberg har valt att sluta som sportchef, något som svt kunde rapportera under torsdagen.

– Jag har under en tid känt att det varit en hög arbetsbelastning med mina kombinerade arbetsroller som varit ohållbar över tid. Men även att jag inte står bakom den väg som föreningen har valt framåt, jag anser inte att det matchar med mina värderingar, säger han till SVT Sport.

Klubben har valt att gå en väg som Focic Åberg inte står bakom och därav lämnar han sin roll. Han har inget nytt uppdrag klart ännu.