Galen vändning när Djurgården vann mot Alingsås

Djurgården tog emot Alingsås i damallsvenskan.

Då låg man under i paus, men Stockholmslaget vände och vann med 5–1.

Foto: Bildbyrån

Djurgården blev chockade när Alingsås tog ledningen på straff i den 23:e minuten. senasre under första halvlek blev Djurgården tilldelade straff men kapten Sessy Åsland missade straffen. Alingsås kunde därmed gå in i halvtidspaus i ledning.

I andra halvlek kom ett helt nytt Djurgården ut, dem vände på steken efter att olivia Ulenius gjorde mål direkt i första halvlek. Sedan kunde Mimmi Wahlström (fd. Larsson) och Elsa Peglander göra två mål vardera.