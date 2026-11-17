Glädjebeskedet för Häcken – Tindell tillbaka
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Häckens Tabby Tindell är tillbaka efter sin skadekänning.
Amerikanskan är med i truppen till onsdagens Champions League-match mot Manchester City.
Fyra spelare saknas fortfarande.
Tabby Tindell missade slutet av damallsvenskan med en skadekänning. Nu är hon redo att spela igen.
När BK Häcken presenterade truppen till onsdagens Champions League-match mot Manchester City fanns den amerikanska mittfältaren med.
Helena Sampaio, Lisa Löwing, Nesrin Akgün och Elin Rubensson saknas dock fortfarande.
Matchen på Hisingen startar klockan 18.45.
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