Häckens Tabby Tindell är tillbaka efter sin skadekänning.

Amerikanskan är med i truppen till onsdagens Champions League-match mot Manchester City.

Fyra spelare saknas fortfarande.

Foto: Bildbyrån

Tabby Tindell missade slutet av damallsvenskan med en skadekänning. Nu är hon redo att spela igen.

När BK Häcken presenterade truppen till onsdagens Champions League-match mot Manchester City fanns den amerikanska mittfältaren med.

Helena Sampaio, Lisa Löwing, Nesrin Akgün och Elin Rubensson saknas dock fortfarande.

Matchen på Hisingen startar klockan 18.45.