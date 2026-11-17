Patrik Wålemark skadade sig under landslagssamlingen.

Nu riskerar han att vara borta resten av året.

”Det kan inte garanteras”, skriver Lech Poznań om en comeback.

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Patrik Wålemark fick en muskelskada under förra veckans landslagssamling och lämnade truppen kort därefter. Förbundskaptenen Graham Potter beskrev det då som ett ”litet problem” med baksida lår, som han inte trodde var allvarligt.

Nu ger Lech Poznań ett tydligare besked. Det är redan klart att den 25-årige yttern missar klubbens fyra kommande matcher.

”Det finns en chans att 25-åringen kommer att vara med i årets tre sista matcher, men det kan inte garanteras, och beslut kommer att fattas löpande av det medicinska teamet, beroende på hur hans rehabilitering fortskrider”, skriver klubben i ett uttalande.