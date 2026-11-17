Häckens Abdoulaye Doumbia har en drömdestination, enligt Sportbladet.

19-åringen vill helst flytta till Tyskland.

Två Bundesliga-klubbar ska vara med i jakten.

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Abdoulaye Doumbia har kopplats ihop med en lång rad europeiska klubbar, bland andra Everton, Sunderland, Coventry City och Trabzonspor. Men enligt Sportbladet är det Bundesliga som lockar mest.

En flytt till Tyskland ska vara förstahandsvalet för den unge mittfältaren, och både Hoffenheim och Bayer Leverkusen uppges vara intresserade.

Något bud har ännu inte lagts, men intresset väntas leda till förhandlingar i vinterfönstret. BK Häcken ska värdera Doumbia till klart över 100 miljoner kronor.

I år har han gjort två mål och tre assist på 26 allsvenska matcher.