Häcken har seriefinalen på hemmaplan: ”En liten fördel”

BK Häcken är serieledare i damallsvenskan och under lördagen är det seriefinal mot Hammarby.

Denna gången spelas matchen på de gulsvartas hemmaplan, Bravida Arena.

– Det är klart att det är en liten fördel att ha hemmaplan. Men det är mycket annat som kommer spela roll också, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

BK Häcken tar emot Hammarby i en av årets mest spännande matcher. Nämligen seriefinalen av damallsvenskan då segraren i matchen kommer att få en ledning ner till tvåan. Matchen spelas på Häckens hemmaplan Bravida Arena och där har de gulsvarta varit betydligt starkare än gästerna Hammarby och hemmaplansfördelen är viktig enligt Anna Anvegård.

– Det är väl många delar. Det är publikstödet och veta att man spelar hemma. Man vet exakt hur planen är och så vidare. Det kanske är lite olika delar, säger hon till FotbollDirekt.

Det är en viktig match för er, vad går man in med för känsla?

– Det är nog lite olika. Det är klart att många kanske är lite nervösa. Det är ju en viktig match, men även om vi skulle vinna eller förlora eller vad som än händer är det ändå fyra matcher kvar så allting kan hända. Men det är ju klart att vi siktar ju på att vinna där och få ett avstånd ner till Bajen.

”Det finns svagheter i hur de är så offensiva”

Anna Anvegård ser Hammarbys svagheter, framförallt i deras offensiv och svårigheter att göra mål i vissa matcher. Det är någonting som Häcken kommer försöka dra nytta av.

– Ja, jag tycker ändå det finns svagheter i hur de är så offensiva. De ska börja spela igång. Jag tycker att med vår höga press så tror jag att vi kommer kunna vinna bollen högt upp och ställa om på dem snabbt.

Det är er första seriefinal på hemmaplan. Hur viktigt är det?

– Det är klart att det är alltid skönt att känna att man har med publikstödet liksom och slippa resa och så vidare. Sedan är det mycket annat som spelar roll, liksom nerver och allt möjligt. Det är klart att det är en liten fördel att ha hemmaplan. Men det är mycket annat som kommer spela roll också, avslutar Anvegård.

Matchen mellan BK Häcken och Hammarby har avspark klockan 15.00.