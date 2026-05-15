Foto: Bildbyrån

Silva vänder inte hem till Benfica: ”Jag sade nej”

Tor Sundberg
Webbredaktör
Bernardo Silva kommer att lämna Manchester City efter säsongen.
Däremot kommer han inte att vända hem till Benfica.
– De kontaktade mig för en vecka sedan – och jag sade nej, berättar portugisen enligt Maisfutebol.

Foto: Bildbyrån

Efter sin succé i Champions League med Monaco våren 2017 köptes Bernardo Silva av Manchester City. Sedan dess har portugisen blivit en av lagets stora stjärnor med flera Premier League-titlar och Champions League-pokalen 2023 som främsta meriter.

Efter årets säsong med City, som fortsatt har chans att vinna den engelska högstaligan, kommer lagkaptenen att tacka för sig efter nio år i klubben.

Däremot kommer det inte att bli någon hemkomst till Lissabon-klubben Benfica, trots den senaste tidens rykten.

– Jag har redan sagt att jag inte kommer att gå till Benfica. Det finns en tydlig avsikt: jag vill återvända, men jag vet bara inte om klubben vill ha mig när jag vill tillbaka. Men jag vill tillbaka, säger Silva enligt Maisfutebol och fortsätter:

– Benfica kontaktade mig för att veta vilken intention jag hade. Och jag sade nej.

Under sin tid i Manchester City har Bernardo Silva spelat hela 457 matcher i vilka han har gjort 76 mål och 77 assist.

