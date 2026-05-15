Officiellt: Trotjänaren lämnar Arsenal efter tio år

Med 305 matcher över ett drygt årtionde har ytterbacken Katie McCabe gjort ett stort avtryck i Arsenal.

30-åringen har vunnit alla titlar som går att vinna med en engelsk klubb, det vill säga FA-cupen, Women’s Super League, Champions League och Champions Cup.

Till sommaren löper McCabes avtal med London-klubben ut. Nu står det klart att morgondagens matchen mot Liverpool borta blir hennes sista i klubben.

Detta då hennes utgående avtal inte kommer att förlängas, vilket Arsenal själva meddelar.

Under sin tid i ”The Gunners” blev McCabe framröstad till årets spelare under säsongerna 2020/21 samt 2022/23.