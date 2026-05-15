Här är Japans VM-trupp – stjärnan saknas helt

Japan har presenterat den trupp som ska resa till VM i Nordamerika.

Då saknas stjärnan Kaoru Mitoma helt, till följd av en skada.

I sommarens VM har Japan lottats in i samma grupp som Tunisien, Nederländerna och Sverige.

I dag har man offentliggjort den trupp som ska göra sitt bästa för att gå så långt som möjligt i världsmästerskapet.

Då står det bland annat klart att Brighton-stjärnan Kaoru Mitoma saknas till följd av den skada han ådrog sig i matchen mot Wolves förra veckan.

Inför uttagningen har det även funnits frågetecken kring flera tongivande spelare, som Yuito Suzuki, Wataru Endo, Koki Machida och Takumi Minamino.

De två förstnämnda har fått en plats i förbundskapten Hajime Moriyasus trupp, de andra två har lämnats utanför till följd av sina korsbandsskador.

Hela Japans VM-trupp

Målvakter

Tomoki Hayakawa

Keisuke Osako

Zion Suzuki

Försvarare:

Yuto Nagatomo

Shogo Taniguchi

Ko Itakura

Tsuyoshi Watanabe

Takehiro Tomiyasu

Hiroki Ito

Ayumu Seko

Yukinari Sugawara

Junnosuke Suzuki

Mittfältare/Anfallare:

Wataru Endo

Junya Ito

Daichi Kamada

Koki Ogawa

Daizen Maeda

Ritsu Doan

Ayase Ueda

Ao Tanaka

Keito Nakamura

Kaishu Sano

Takefusa Kubo

Yuito Suzuki

Kento Shiogai

Keisuke Goto

Japan inleder sitt spel i VM mot Nederländerna för att sedan ställas mot Tunisien och därefter Sverige (den 26 juni).

