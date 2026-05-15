Här är Japans VM-trupp – stjärnan saknas helt
Japan har presenterat den trupp som ska resa till VM i Nordamerika.
Då saknas stjärnan Kaoru Mitoma helt, till följd av en skada.

I sommarens VM har Japan lottats in i samma grupp som Tunisien, Nederländerna och Sverige.
I dag har man offentliggjort den trupp som ska göra sitt bästa för att gå så långt som möjligt i världsmästerskapet.
Då står det bland annat klart att Brighton-stjärnan Kaoru Mitoma saknas till följd av den skada han ådrog sig i matchen mot Wolves förra veckan.
Inför uttagningen har det även funnits frågetecken kring flera tongivande spelare, som Yuito Suzuki, Wataru Endo, Koki Machida och Takumi Minamino.
De två förstnämnda har fått en plats i förbundskapten Hajime Moriyasus trupp, de andra två har lämnats utanför till följd av sina korsbandsskador.
Hela Japans VM-trupp
Målvakter
Tomoki Hayakawa
Keisuke Osako
Zion Suzuki
Försvarare:
Yuto Nagatomo
Shogo Taniguchi
Ko Itakura
Tsuyoshi Watanabe
Takehiro Tomiyasu
Hiroki Ito
Ayumu Seko
Yukinari Sugawara
Junnosuke Suzuki
Mittfältare/Anfallare:
Wataru Endo
Junya Ito
Daichi Kamada
Koki Ogawa
Daizen Maeda
Ritsu Doan
Ayase Ueda
Ao Tanaka
Keito Nakamura
Kaishu Sano
Takefusa Kubo
Yuito Suzuki
Kento Shiogai
Keisuke Goto
Japan inleder sitt spel i VM mot Nederländerna för att sedan ställas mot Tunisien och därefter Sverige (den 26 juni).
