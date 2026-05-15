Uppgifter: Neuer uttagen i Tysklands bruttotrupp till VM

Han har fyllt 40 år – och inte gjort en landskamp på två år.

Nu har Manuel Neuer tagits ut i Tysklands bruttotrupp inför VM.

Det uppger Sky Sports.

Under årets säsong med Bayern München har Manuel Neuer, 40, storspelat för den tyska mästarklubben.

Förutom att vinna Bundesliga var Neuer även med och tog München-laget till semifinal av Champions League, där man föll mot Paris Saint-Germain.

Sedan EM 2024 har den rutinerade målvakten, som var med och vann VM med Tyskland 2014, valt att inte spela för ”Die Mannschaft”. Nu kan det dock bli ändring på det.

Enligt Sky Sports (och Fotbollskanalen Headlines) har förbundskapten Julian Nagelsmann lämnat in en preliminär VM-lista med 55 spelare. Manuel Neuer är ett av namnen som är med. Enligt tidigare uppgifter från tyska Kicker tyder även en hel del på att veteranen väljer att göra comeback för sitt landslag till VM.

Manuel Neuer står totalt sett noterad för spel i 124 matcher med det tyska landslaget.

