Häcken kallar till pressträff – ny damtränare ska presenteras

BK Häcken meddelar att en ny tränare för damlaget kommer att presenteras.

Pressträffen äger rum på fredag klockan 11.00.



Efter fyra raka andraplatser i damallsvenskan tog BK Häckens damlag i år sitt första SM-guld, efter namnbytet från Kopparbergs/Göteborg 2021. Lagets framgångar har präglats av guldtränaren Mak Lind, som nyligen meddelade att hon lämnar klubben för ett nytt uppdrag.

Nu står det klart att Häcken har hittat en ersättare och planerar att presentera denne på en pressträff.



Pressträffen äger rum på fredag klockan 11.00, och klubben har meddelat att all information om den nya tränaren kommer att offentliggöras då.