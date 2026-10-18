Tindell sänkte Hammarby – guldet i praktiken klart

BK Häcken vann seriefinalen mot Hammarby med 3–0.

Tabby Tindell gjorde två mål och leder nu skytteligan ensam.

Därmed är SM-guldet i praktiken klart för göteborgarna.

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Hammarby behövde vinna för att hålla guldstriden vid liv, men på Nordic Wellness Arena var det Häcken som styrde från start.

Hemmalagets press gav utdelning redan i tionde minuten, när Thelma Pálmadóttir satte 1–0. Strax före paus dök Tabby Tindell upp på en retur efter ett stolpskott och gjorde 2–0. Det var samma recept som vid det första målet.

Hammarby hade svårt att skapa något framåt och kom till sitt första avslut först i 66:e minuten. Kort därefter avgjorde Tindell matchen. Hon dribblade sig förbi Bajens försvar och skruvade in 3–0. Det var hennes 14:e mål för säsongen, och hon är nu ensam etta i skytteligan.

– Det är skittufft, de dominerar, de gör allt de vill, vi visar inte tillräckligt med hjärta, sa Hammarbys Stina Lennartsson till SVT i halvtid.